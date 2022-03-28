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Suvereto: Regional profile & names to know

Bordeaux varieties thrive alongside Sangiovese and local white grapes in this small corner of the northern Maremma. Suvereto local Filippo Magnani takes a closer look.
Filippo Magnani Filippo Magnani

Suvereto is located in the middle of the area known as the Val di Cornia, a multifaceted, biodiverse territory where vineyard altitudes vary between 100 and 380 metres above sea level. This unique territory produces a great variety of wine styles but Suvereto is a location where the production of red wines based on Bordeaux varieties has coexisted in symbiosis with Sangiovese for many years.

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The presence of Bordeaux varieties dates back to Elisa Bonaparte Baciocchi, Napoleon’s sister, who first brought the French vines here at the beginning of the 19th century when her brother was exiled to the island of Elba.

Filippo’s top picks: six Suvereto wines worth seeking out

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