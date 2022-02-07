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PREMIUM

Ruchè di Castagnole Monferrato: A DOCG to know

This obscure Italian DOCG has a big US following thanks to one Randall Grahm.
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Don’t feel bad if you haven’t heard of Ruchè di Castagnole Monferrato before. One of the newest and smallest of Italy’s DOCGs, this treasure is made from a rare and somewhat mysterious red grape, Ruchè, tucked away in the Monferrato hills in the Piedmont province of Asti.

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There are only 30 growers and 27 winemakers operating here but you could say locals are protective of Ruchè: it’s illegal to use the varietal name on any wine label outside of the DOCG, although you’d be hard-pressed to find any growing outside of the seven towns which make up the zone’s 190ha of vines.

History

Tasting Ruchè di Castagnole Monferrato: 15 wines worth seeking out

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