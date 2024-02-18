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Twenty Sherries to tempt your tastebuds

Whether you’re already a committed Sherry zealot looking for your next fix or wondering where to begin on your voyage of fortified discovery, take the advice of our expert to experience 20 of the most exquisite and appetising Sherry bottlings currently to be found.
Sarah Jane Evans Sarah Jane Evans

Sherry’s most dramatic moment takes place every other year in Jerez. Top chefs from seven countries, many of them from Michelin-starred establishments, compete to create beautiful three-course menus while squeezed into the most difficult of spaces – the stage of the Villamarta theatre.

Scroll down to see Sarah Jane Evans MW’s top 20 Sherries

20 scintillating Sherry buys:

Sherries were tasted non-blind

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