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Twenty Sherries to tempt your tastebuds
Sarah Jane Evans
February 18, 2024
Sherry’s most dramatic moment takes place every other year in
. Top chefs from seven countries, many of them from Michelin-starred establishments, compete to create beautiful three-course menus while squeezed into the most difficult of spaces – the stage of the Villamarta theatre. Jerez
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20 scintillating Sherry buys:
Sherries were tasted non-blind
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