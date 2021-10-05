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Vigorello: Tasting 50 years of a Tuscan wine pioneer

Vigorello has existed in different guises since its inception in the 1960s and is a veritable piece of Tuscany wine history, says Aldo Fiordelli, who tastes vintages back to 1969 - including top years like 1985 and 2001.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

Vigorello was originally a gamble first made in 1968, the wine’s name inspired by the Vigorelli cycling track in Milan – the owners’ native city.

Today, this SuperTuscan is one of the region’s historic labels, produced by Agricola San Felice, which is owned by the Allianz group.

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