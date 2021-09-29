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Tasting IDDA wines from Angelo Gaja and Alberto Graci’s Etna project
Susan Hulme MW
September 29, 2021
This September in London, Gaia Gaja, Angelo Gaja’s daughter, presented the IDDA wines – including the 2017, 2018 and 2019 vintages of IDDA Etna Rosso alongside the 2019 and 2020 vintages of IDDA Bianco.
The IDDA project is an exciting collaboration between two leading producers – Angelo Gaja, the famous Barbaresco producer from Piemonte, and Alberto Graci, one of the best producers on Etna.
Gaja met Graci in 2016 and recognised a kindred spirit. Both producers make very elegant wines on their respective home grounds.
Scroll down to see the tasting notes and scores for the IDDA red and white wines
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S ee the tasting notes and scores for the IDDA red and white wines
Wines are listed in ascending vintage order, white then red
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