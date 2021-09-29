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Tasting IDDA wines from Angelo Gaja and Alberto Graci’s Etna project

This exciting project by celebrated Italian producers Angelo Gaja and Alberto Graci reveals a new side to Etna wines from Sicily, reports Susan Hulme MW, who tastes 'IDDA' bianco and rosso.
Susan Hulme MW Susan Hulme MW

This September in London, Gaia Gaja, Angelo Gaja’s daughter, presented the IDDA wines – including the 2017, 2018 and 2019 vintages of IDDA Etna Rosso alongside the 2019 and 2020 vintages of IDDA Bianco.

The IDDA project is an exciting collaboration between two leading producers – Angelo Gaja, the famous Barbaresco producer from Piemonte, and Alberto Graci, one of the best producers on Etna.

Gaja met Graci in 2016 and recognised a kindred spirit. Both producers make very elegant wines on their respective home grounds.

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Wines are listed in ascending vintage order, white then red

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