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Light-bodied Italian red wines: 10 top bottles worth seeking out

Italy's varied climate and geography means it can produce wines in myriad styles so as well as racy whites and full-bodied reds Italy is home to an array of light-bodied reds too - perfect for summer drinking. Here are ten of the best.
Chris Wilson Chris Wilson

In a country famous for its rich variety of native grapes, Italy has a wine for every occasion.

When it comes to light-bodied reds you can find easy-drinking, perfumed reds from the north in Lombardy and Trentino all the way down to Sicily at the toe of the country.

Writing for Decanter about about southern Italy’s native grapes Susan Hulme MW highlights two varieties known for producing superb light-bodied reds. Piedirosso is the second most-planted variety in Campania, says Hulme, but it is little-known as it’s usually blended with other varieties.

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10 light-bodied Italian red wines to try

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