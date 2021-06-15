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Discovering Italy’s high-altitude wines plus 12 worth seeking out

Growing wines in Italy’s hilliest regions is complicated, expensive and demands huge effort. So why do high-altitude producers carry on, and what makes their wines well worth seeking out?
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

Elegance over power, complexity due to a longer growing season, and – most of the time – craftsmanship of characteristically low-volume wines, represents an irresistible mix for experienced wine consumers.

Add to this the story of ‘heroically grown’ vineyards – exclusively farmed by hand on steep slopes or in marginal climates – and the appeal of wines from high altitudes becomes even stronger, particularly from a marketing standpoint.

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However, compared to familiar terms such as ‘old vine’, ‘low yield’ or others that have become popular in the wine world, identifying which wines can be called ‘high altitude’ is considerably easier.

In Italy, there are several regions that produce wines at altitude: in the north, Valle d’Aosta, Alto Piemonte, Valtellina and Trentino-Alto Adige, with Tuscany in the centre, Campania to the south and the islands of Sardinia and Sicily.

Vineyards considered to be at altitude are those at more than 500m above sea level, according to the European Centre for Research, Environmental Sustainability and Advancement of Mountain Viticulture (CERVIM).

High praise: Aldo Fiordelli’s pick of Italy’s high-altitude wines

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