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Versatility of Vermentino: top dry white picks from across Italy

One of Italy’s wealth of dry whites, Vermentino can really conjure up the Mediterranean, and on your table it’s the perfect foil for fish, seafood and light pasta dishes of all kinds. Richard Baudains tours its Italian homelands and recommends 10 top wines to try.
Richard Baudains Richard Baudains

Winemakers enjoy working with Vermentino. It is a very complete variety which delivers aroma, fruit flavour, body and structure. It is a wine of immediate appeal, but at the same time it has a slightly elusive complexity that keeps you coming back to it.

Vermentino is a fish wine par excellence. It is a dream partner to oysters and raw shellfish in general, and sails along next to squid and octopus dishes. It connects with the local food of its places of origin, so for instance it is a superb wine to drink with a basil-laden Genovese pasta al pesto, while the more robust wines can even handle the tomato-based fish soups of the coast.

Scroll down to see Richard Baudains’ tasting notes and scores for 10 top Italian Vermentinos

Baudains’ pick: 10 top Italian Vermentinos

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