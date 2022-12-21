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Vintages to drink this Christmas

Wondering if those dusty bottles in your rack are ready to open? Eight of our regional experts recommend three vintages each that will give maximum drinking pleasure this season.
Decanter Staff Decanter Staff

We suggest the best vintages for:

  • Champagne
  • White Burgundy
  • Red Burgundy
  • Red Bordeaux
  • Red Rhône
  • Red Rioja
  • Red Tuscany
  • Red Piedmont
  • Napa Cabernet
  • Sweet Tokaj
  • Sweet Sauternes

Champagne

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