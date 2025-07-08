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Walls: Exceptional single-vineyard Côte-Rôtie from Benjamin & David Duclaux

A rare vertical tasting brings attention to the quality and ageing potential of some of Côte-Rôtie's little-known single vineyards.
Matt Walls Matt Walls

Côte-Rôtie is equidistant between Avignon and Beaune. It might be part of the Rhône family, but, due to its location, it can be forgiven for looking north to Burgundy as well to the southern Rhône.

Arguably, though, Côte-Rôtie has more in common with Burgundy’s Côte d’Or.

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Top class single-vineyard Côte-Rôtie:

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