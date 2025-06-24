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Walls: The joy of sand

Sand is considered the poor cousin of the Southern Rhône's famous pudding stones, but, says Matt Walls, it brings a unique finesse to wines.
Matt Walls Matt Walls

Rounded galets roulés, or pudding stones as they’re sometimes called, are the most emblematic soil of the Southern Rhône.

They’re the same size, shape – and sometimes colour – of bodybuilders’ biceps, which gives you a hint of what to expect from this powerful terroir.

There’s another type of soil however, little discussed and undervalued, that instead makes wines that emphasise finesse.

As tastes change – and the climate gets hotter – it’s time to seek out wines born of sand.

Scroll down for Matt’s choice of 11 Rhône wines from sandy soils

Rhône wines made from sandy soils

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