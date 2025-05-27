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Walls: Reflections on what makes cuvée Boisrenard so spéciale

Matt Walls visits an estate he knows well, Domaine Beaurenard in Châteauneuf-du-Pape, to taste through its cuvée spéciale – Boisrenard.
Matt Walls Matt Walls

Let me begin with a quick story about a different winery – the anti-Beaurenard, if you like. I won’t mention its name, but it’s Italian.

I drank one of its wines that was so delicious I shared a photo of the bottle with friends in a WhatsApp group. Fresh, structured, with an array of herbs and dried flowers – they should look out for it, I said.

‘Oh THAT guy,’ came the replies. It turned out the winemaker had made some vile comments on Facebook. I searched them up and read them for myself. Then I put the cork back in the bottle.

The next day, I poured myself another glass but I couldn’t enjoy it. It’s hard to separate the art from the artist when you have to swallow their work.

Winemakers tend to be a friendly and collegiate bunch, so this kind of experience is rare. It’s more common that a drinking experience is elevated by knowing the people behind the label – as it is with Domaine de Beaurenard.

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Domaine de Beaurenard’s Cuvée Spéciale Boisrenard

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