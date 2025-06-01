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Winemaker to watch: Raúl Moreno

Back in Andalucía after three decades on an international quest of self-discovery, this Seville-born sommelier-now-winemaker is producing some of Spain’s most characterful and surprising wines.
Ines Salpico Ines Salpico

There’s a cerebral intensity, underpinned by an electric vibrancy, to both Raúl Moreno and his work. Similarly, the unfortified wines he produces in Jerez have matter and substance, but also chiselled definition.

Back in Andalucía after three decades on an international quest of selfdiscovery, this Seville-born sommelier-now-winemaker is producing some of Spain’s most characterful and surprising wines.

But Moreno’s gentlemanly, erudite composure can be deceiving; his character and work couldn’t be further from conventional or expected – his path both unlikely and fascinating, his wines as precise as they are impossible to categorise.

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