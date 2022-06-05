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Best Pessac-Leognan & Graves 2021 wines tasted en primeur
Pessac-Léognan & Graves 2021
Average yield:
- Pessac-Léognan 33.2hl/ha. A decrease of 3% from 2020.
- Graves: 23.7hl/ha. A decrease of 38% from 2020.
What you find from the 2021 wines
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See the top-scoring Pessac-Léognan & Graves 2021 en primeur wines
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