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Baudains: How Tuscany created Europe’s first DOCs

Richard Baudains examines how one of Tuscany's least effective early modern rulers set the groundwork for some of its most successful wine regions.
Richard Baudains Richard Baudains

Cosimo III de’ Medici (1642-1723) was the penultimate Grand Duke of Tuscany and the least illustrious of the de’ Medici dynasty.

He has gone down in history as a pretty ineffectual ruler, but he was responsible for one piece of legislation which lends a positive note to an otherwise somewhat tarnished reputation.

Cosimo created a precursor of the Italian DOC system which was the first of its kind in Europe, preceding the French AOC – based on the same principles – by over 100 years.

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Great wines from Tuscany’s earliest recognised regions

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