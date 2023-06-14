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PREMIUM

Best Pessac-Leognan & Graves 2022 wines tasted en primeur

Georgie Hindle presents an overview of the 2022 vintage across the Pessac-Leognan & Graves appellations revealing her highest-scoring wines.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Pessac-Léognan & Graves 2022

Average yield:

  • Average yield for both Pessac & Graves was 35.7hl/ha in 2022, -7.3% relative to the 10-year average of 38.5hl/ha.
  • Pessac-Léognan 2022 yield was 35.7hl/ha. Slightly higher than the 2021 yield of 33.2hl/ha which was a decrease of 3% from 2020.
  • Graves 2022 yield was 41.1hl/ha – much higher than the 2021 yield of 23.7hl/ha which was a decrease of 38% from 2020.

Rainfall during the vintage in mm and % relative to the 10 year average

  • Pre-budburst (Nov-March) 445mm (-8.4%)
  • Véraison to harvest (August-October) 57.7mm (-50.7%).
  • Total: 764.4mm (-14.6%)

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