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Best Pessac-Leognan & Graves 2022 wines tasted en primeur
Georgie Hindle
Pessac-Léognan & Graves 2022
Average yield:
- Average yield for both Pessac & Graves was 35.7hl/ha in 2022, -7.3% relative to the 10-year average of 38.5hl/ha.
- Pessac-Léognan 2022 yield was 35.7hl/ha. Slightly higher than the 2021 yield of 33.2hl/ha which was a decrease of 3% from 2020.
- Graves 2022 yield was 41.1hl/ha – much higher than the 2021 yield of 23.7hl/ha which was a decrease of 38% from 2020.
Rainfall during the vintage in mm and % relative to the 10 year average
- Pre-budburst (Nov-March) 445mm (-8.4%)
- Véraison to harvest (August-October) 57.7mm (-50.7%).
- Total: 764.4mm (-14.6%)
What you find from the 2022 wines
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