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PREMIUM

Best Pomerol 2020 wines tasted en primeur

Jane Anson presents an overview of the 2020 vintage in Pomerol revealing her highest-scoring wines and top-value picks.
Jane Anson Jane Anson

Pomerol 2020

Average yield: 40hl/ha

Individual yields varied but rarely went as low as on the Left Bank.

  • Good yields at the Moueix esates: 40-42hl/ha
  • 30hl/ha at Vieux Château Certan,
  • 32hl/ha at Château L’Evangile,
  • 37hl/ha at Château Beauregard,
  • 38hl/ha at Château Clinet,
  • 30hl/ha at Château Mazeyres,
  • 42hl/ha at Château Feytit Clinet.

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