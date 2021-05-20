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Best Pomerol 2020 wines tasted en primeur
Jane Anson
Pomerol 2020
Average yield: 40hl/ha
Individual yields varied but rarely went as low as on the Left Bank.
- Good yields at the Moueix esates: 40-42hl/ha
- 30hl/ha at Vieux Château Certan,
- 32hl/ha at Château L’Evangile,
- 37hl/ha at Château Beauregard,
- 38hl/ha at Château Clinet,
- 30hl/ha at Château Mazeyres,
- 42hl/ha at Château Feytit Clinet.
What you find
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See the top-scoring Pomerol 2020 en primeur wines
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