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PREMIUM

Bordeaux 2020 wines: our en primeur verdict

Jane Anson delivers her exclusive Bordeaux 2020 en primeur overview after tasting more than 800 wines.
Jane Anson Jane Anson

Bordeaux 2020 en primeur overall rating: 4/5

The same as 2018, but lower than 2019 and 2016.

Bordeaux 2020 en primeur: the wines

I tasted around 800 wines in total, giving around 10% a score of 95 points or over, including five at 98-100.

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