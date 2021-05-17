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Best Bordeaux 2020 wines: top-scorers

More than 800 en primeur samples were tasted by Jane Anson this year giving her a thorough overview of the vintage in 2020. Here are the top-scoring wines, all rated 98 points and above.
Jane Anson Jane Anson

After tasting more than 800 Bordeaux 2020 en primeur samples, Jane Anson gave around 10% a score of 95 points or over, including five wines at 98-100 points.

With an overall rating of 4 out of five, it is the same as 2018 but lower than the 2019 and 2016 vintages.

Best Bordeaux 2020 wines: top scores

Jane Anson does not give out 100-point scores to wines tasted en primeur, but scores of either 98 or 99 (98-100) mean that they are at the top of the scale, and may be upgraded when re-tasted in 16 months time after bottling towards the end of 2022.

See all the wines rated 98 points and above

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