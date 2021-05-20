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Best St-Emilion 2020 wines tasted en primeur
Jane Anson
St-Emilion 2020
Average yields: 38hl/ha
Wide range of individual yields
- 40hl/ha at Clos Fouret
- 30hl/ha at Couspaude,
- 19hl/ha at Clos Dubreuil,
- 23hl/ha at Fleur Cardinale,
- 35hl/ha at Fonplegade.
- Yields at Figeac 20% higher than in 2019 at 37hl/ha overall I think
- 31hl/ha at Pavie Maquin
What you find
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See the top-scoring St-Emilion 2020 en primeur wines
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