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PREMIUM

Best St-Emilion 2020 wines tasted en primeur

Jane Anson presents an overview of the 2020 vintage in St-Emilion revealing her highest-scoring wines and top-value picks.
Jane Anson Jane Anson

St-Emilion 2020

Average yields: 38hl/ha

Wide range of individual yields

  • 40hl/ha at Clos Fouret
  • 30hl/ha at Couspaude,
  • 19hl/ha at Clos Dubreuil,
  • 23hl/ha at Fleur Cardinale,
  • 35hl/ha at Fonplegade.
  • Yields at Figeac 20% higher than in 2019 at 37hl/ha overall I think
  • 31hl/ha at Pavie Maquin

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