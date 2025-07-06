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Bordeaux: Building the future

From suspended tanks to raw earth walls, Bordeaux’s wineries are blending centuries-old tradition with cutting-edge innovation to redefine excellence in winemaking.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Visitors to Bordeaux in recent years won’t have missed the proliferation of sleek, modern cellars transforming the region’s landscape.

From Château Lynch-Bages’ sprawling 11,000m² glass-clad winery in Pauillac to Château Bélair-Monange’s monolithic concrete structure in St-Emilion, a wave of investment has reshaped the region’s winemaking infrastructure over the past two decades.

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