{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZDkzNGM4NzZjMzllZTVhZDc0ZTQzZTQ4NGU4ODI0ZWYxNmUxMjQ4NzkyMjkyMTMzMGNjMmFkZDg0NWNiODIwZQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Bordeaux 2000s: the complete guide

This was a decade of much success and high standards for Bordeaux’s wines, as our in-depth guide to the first decade of the new millennium reveals.
Jane Anson Jane Anson

Where the 1990s gave Bordeaux winemakers a number of difficult challenges, the first 10 years of the new millennium were far kinder.

Looking back at the decade today, not a single vintage was a complete disaster. There were challenges, unquestionably – 2002, 2004 and 2007 all had tough moments, and 2003 was in a league of its own for sustained drought that lasted through the entire season (although it was greeted with great acclaim at the time by many).

But there were also a number of standout vintages, notably 2000, 2005 and 2009, with 2001 becoming a cult classic, and 2008 an underrated star that delivered some of the best prices of the decade.

Not a bad 10 years in all.

Scroll down for tasting notes & scores for a decade of Bordeaux wines

These were also years of significant change in Bordeaux.

Bordeaux: A selection of tasting notes and scores from the 2000s vintages

Wines are listed in vintage order: oldest to youngest

Related content

Médoc grand cru classé 2017: panel tasting results

Expert’s Choice: Bordeaux dry whites under £25

Bordeaux 2021 wines: Our en primeur verdict

Latest Wine News