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Cloudy Bay at 40: Raising a glass to a game changer

As Cloudy Bay celebrates its 40th anniversary, we take a look back at the history of this iconic New Zealand winery.
Emma Jenkins MW Emma Jenkins MW

David Hohnen calls it the ‘eyebrow effect’. ‘You watch them shoot up as soon as they put their nose in a glass,’ he says, chuckling.

Back in 1985, the Cloudy Bay founder leveraged that instant reaction to gain a foothold in UK independent retail for his inaugural vintage.

As savvy a storyteller as he is a winemaker, Hohnen also sent samples abroad with a jar of Marlborough green-lipped mussels, telling recipients to get a corkscrew and some fresh, crusty bread.

The UK market took off and soon eyebrows were lifting worldwide.

Scroll down to see notes and scores of six brilliant Cloudy Bay wines

The Jenkins pick: Cloudy Bay across the decades

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