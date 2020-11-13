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Cape Mentelle: 50 years of Margaret River Cabernet

Four Cape Mentelle winemakers – from founder to current – held a 50th anniversary tasting of six vintages of the Margaret River winery’s Cabernet Sauvignon, from 1983 to 2016. David Sly joined them online…
David Sly

The history of a wine brand reveals many intriguing twists and turns when its cellared assets get poured into a succession of glasses.

Changes of season, ideas, philosophy, even the influence of individual personalities all leave their mark on the wines and, with Cape Mentelle, which celebrates its 50th anniversary in 2020, it also captures the essence – and the reason for success – of the Margaret River wine region.

Scroll down to see David Sly’s Cape Mentelle tasting notes and scores

Six vintages of Cape Mentelle 1983-2016: tasting notes and scores

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