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Cloudburst: producer profile

Stephen Brook chats to Will Berliner, the terroir-obsessed New Yorker in Margaret River, whose biodynamic Chardonnays and Cabernets have become rare and rave-reviewed cults
Stephen Brook Stephen Brook

I was in the right place at the right time. Invited to be an international judge at the Margaret River Wine Show in Western Australia in 2013, I was surprised, as were some of the other judges, that we declared the top red of the show to be the 2010 Cloudburst Cabernet Sauvignon.

I’d never heard of it, this being the inaugural vintage, but it easily matched in quality the region’s iconic wines. At the awards ceremony, the little-known American victor, a producer of documentary films, seemed slightly bemused but also confident that his success was deserved.

Scroll down for tasting notes of Cloudburst Chardonnay

Six vintages of Cloudburst Chardonnay

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