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PREMIUM

Collector’s Guide: Spain

Far from a leading player in the world of fine wine investment, Spain nonetheless offers the serious wine collector and enthusiast a wealth of high-quality, long-lived and well-priced treasures.
Chris Mercer Chris Mercer

Spain’s melting pot of historic producers and exciting modern projects offers a wealth of options for fine wine collectors at many price levels, even if trading on the secondary market is a work-in-progress.

From legendary Rioja and Ribera del Duero to mountain Garnacha, Spanish reds are in a rich vein of form quality-wise.

Collectors are taking notice. Spain’s secondary market presence remains minor, but Vega Sicilia topped the Liv-ex Power 100 ranking in December last year.

Many leading Spanish labels also continue to be a source of relative value.

This report focuses mainly on reds, drawing on data and exclusive reporting for Decanter Premium subscribers to deliver an introductory guide to top names, vintages and market performance.

That said, Spain’s bewitching and long-lived Sherry styles, high-end sparkling cuvées and superb white wines are not to be overlooked, as demonstrated by a host of top medals at the Decanter World Wine Awards 2025.

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Disclaimer

Please note that this report has been published purely for informational purposes and does not constitute financial or investment advice. The report includes Wine-Searcher monthly global average retail prices in US$ to provide a consistent point of comparison, as well as data and opinion from other trade sources. All of this information is subject to change, and the prices and availability of wines cited will vary between countries, currencies and retailers. Decanter and the editorial team behind this report do not accept liability for the ongoing accuracy of its contents. Seek independent and professional advice where necessary and be aware that wine investment is unregulated in several markets. Please be aware that prices can go down as well as up.

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