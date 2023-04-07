Daou: behind this Paso Robles estate, plus 11 tasting notes

The land on which Georges and Daniel Daou’s eponymous estate sits has always been highly regarded. However, under their guardianship its true potential has been released, today the source of critically acclaimed wines.
Scroll down for tasting notes and scores of 11 wines from Daou and Patrimony Estate
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Soul of a Lion and more: 11 wines from Daou and Patrimony Estate
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