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Daou: behind this Paso Robles estate, plus 11 tasting notes

Following the 10th anniversary of their flagship Soul of a Lion cuvée, brothers Daniel and Georges Daou tell Brianne Cohen how they went from refugees to self-made millionaires, before establishing their Daou winery in California's Paso Robles.
Brianne Cohen Brianne Cohen

The land on which Georges and Daniel Daou’s eponymous estate sits has always been highly regarded. However, under their guardianship its true potential has been released, today the source of critically acclaimed wines.

Scroll down for tasting notes and scores of 11 wines from Daou and Patrimony Estate

Soul of a Lion and more: 11 wines from Daou and Patrimony Estate

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