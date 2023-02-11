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California’s El Dorado AVA: regional profile and wines to try

For those seeking freshness and complexity of high-elevation wines, California's El Dorado AVA may be the key. Clive Pursehouse explores this mountainous subregion of the Sierra Foothills and recommends wines from seven producers.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

California’s El Dorado AVA may help the state strike gold when it comes to crafting fresh wines from mountainous elevations.

Located 180km east of St Helena in Napa Valley, the Sierra Foothills begin to rise out of the Sacramento Valley. Here, towns like Folsom and Placerville might not be associated with wine but are well-known all the same, thanks to singer Johnny Cash and the history of America’s gold rush.

But dig a bit deeper and you’ll find a wine region flourishing in these foothills, among California‘s highest elevations for viticulture.

Scroll down to see tasting notes and scores for seven wines from California’s El Dorado AVA

California’s El Dorado AVA: seven mountain wines to try

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