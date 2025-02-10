{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NjdmZTBkY2NjM2MxZmFhNmZmNjQ3OTMxMjMzNGJhMTY0MDI5ZjI5YjljODlhZjE3N2ZkZTMxMjI3MGVkNDQ5OQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Domaine de la Romanée-Conti 2022 in bottle: A first look at this abundant vintage

Domaine de la Romanée-Conti has unveiled its wines from the bountiful yet highly regarded 2022 vintage at a tasting for the UK trade and press, revealing wines that are ripe but balanced, with each wine clearly showing its unique identity.
Natalie Earl Natalie Earl

Domaine de la Romanée-Conti has released its 2022 wines in bottle and the UK wine trade and press were the first to taste them in London last week.

The domaine’s co-directors Perrine Fenal and Bertrand de Villaine were present, alongside UK agent Corney & Barrow’s managing director Adam Brett-Smith.

Following cripplingly low yields in the frost-stricken 2021, the 2022 vintage delivered an abundance of healthy grapes.

‘It’s almost as if the 2022 vintage was listening to us,’ says Brett-Smith, ‘because it has compensated for the tiny volumes that we tasted together last year, with a vintage of wonderful abundance’.

Detailed in bottle tasting notes and scores for DRC’s 2022 wines by Burgundy correspondent Charles Curtis MW will be published in March

Domaine de la Romanée-Conti 2022: In barrel scores

These scores are Charles Curtis MW’s in barrel scores from his Burgundy Report published last year, his in bottle scores will be published next month

Related articles

DRC 2021 in bottle: Seven wines and two library vintages tasted

Burgundy 2022 en primeur: Full report plus top-scoring wines

Demand for Burgundy 2022 wines better than expected – Liv-ex

Latest Wine News