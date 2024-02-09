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Domaine de la Romanée-Conti 2021: A vintage against the odds

Burgundy’s renowned Domaine de la Romanée-Conti has unveiled its soon-to-be-released 2021 wines, revealing a vintage ‘forged in the crucible of adversity’.
Rupert Millar Rupert Millar

Domaine de la Romanée-Conti (DRC) unveiled its stable of 2021 wines in London on 7 February 2024.

Detailed tasting notes and scores will be published on Decanter Premium in March, when Decanter’s Burgundy correspondent Charles Curtis MW attends the domaine’s US tasting. 

Ahead of this, Decanter spoke with DRC’s co-directors Bertrand de Villaine and Perrine Fernal as well as Adam Brett-Smith, managing director of the domaine’s UK agent Corney & Barrow about challenging vintage conditions in 2021 and what that means for collectors of these exclusive wines.

Charles Curtis MW’s in-barrel tasting notes for DRC 2021

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