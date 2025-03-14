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DRC 2022 in bottle: 12 wines tasted and rated

The richness and generosity of the 2022 vintage make it a year to remember at Domaine de la Romanée-Conti. Charles Curtis MW tastes the wines in bottle upon their release in the US, and gives his verdict.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

If the year’s opulence almost seemed excessive at times, nature intervened in the end to produce wines of extraordinary balance. The initial promise of the wines tasted in barrel was more than confirmed in this follow-up tasting.

The domaine has just released its delicious 2022 wines to the market with a flurry of tastings for the trade and journalists, and the results are impressive.

Tasted from barrel in the autumn of 2023, the wines were almost overwhelming in their exuberance. With another year in barrel, this impression has been refined and focused.

While they still display copious fruit, there is a new precision and more emphasis on elegance and finesse instead of the raw power they showed when brand new.

Scroll down for tasting notes and scores for DRC 2022 in bottle

DRC 2022 in bottle: Tasted and rated alongside two older vintages

Wines listed by colour and then by score.

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