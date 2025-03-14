{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YjIwZTI4MjNlMTkzZjM4YjNiYzdiNjg0Mzg0ZmVhYWUyZmU3NjFlZTk5N2RkNDMzMWJjOGMzZTE5MzQyZDMxNA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
DRC 2022 in bottle: 12 wines tasted and rated
If the year’s opulence almost seemed excessive at times, nature intervened in the end to produce wines of extraordinary balance. The initial
was more than confirmed in this follow-up tasting. promise of the wines tasted in barrel
The domaine has just released its delicious 2022 wines to the market with
, and the results are impressive. a flurry of tastings for the trade and journalists
Tasted from barrel in the autumn of 2023, the wines were almost overwhelming in their exuberance. With another year in barrel, this impression has been refined and focused.
While they still display copious fruit, there is a new precision and more emphasis on elegance and finesse instead of the raw power they showed when brand new.
Scroll down for tasting notes and scores for DRC 2022 in bottle
{"content":"PGRpdiBjbGFzcz0iYnJlYWtvdXQgcGFsZXR0ZS1hIHBhbmVsIHBhbmVsLWRlZmF1bHQiPjxkaXYgY2xhc3M9InBhbmVsLWJvZHkiPjxkaXYgY2xhc3M9J2JyZWFrb3V0LWNvbnRlbnQnPjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj4KPGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KPGgyIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXIiPlRoZSBzZWFzb24gaW4gYnJpZWY8L2gyPgo8cD5QaWNraW5nIGJlZ2FuIG9uIDMwIEF1Z3VzdCBpbiBDb3J0b247IHRoZSBwYXJjZWxzIHRoYXQgd2VyZSBzbyBkYW1hZ2VkIGluIDIwMjEgYnkgZnJvc3QgcHJvZHVjZWQgYmVhdXRpZnVsIGdyYXBlcy4gVGhlIGhhcnZlc3QgZmluaXNoZWQgb24gMTMgU2VwdGVtYmVyIHdpdGggRWNow6l6ZWF1eC48L3A+CjxwPldpdGggaXRzIG5ld2x5IGV4cGFuZGVkIHByb2R1Y3Rpb24gKHdpdGggdGhlIENvcnRvbi1DaGFybGVtYWduZSksIHRoZSBkb21haW5lIG5vdyBlbXBsb3lzIDgwLTkwIHBlb3BsZSB0byBwaWNrIGVhY2ggeWVhci48L3A+CjxwPkRlc3BpdGUgdGhlIHNpemUgb2YgdGhlIHBpY2tpbmcgdGVhbSwgdGhlIGVudGlyZSBoYXJ2ZXN0IHJlcXVpcmVkIDE1IGRheXMsIHdoZW4gcHJldmlvdXNseSBpdCBoYWQgYmVlbiBjb21wbGV0ZWQgaW4gMTAuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPgo8ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+CjwvZGl2Pgo8cD5UaGUgZHVyYXRpb24gb2YgdGhlIHBpY2tpbmcgaXMgZHVlIHRvIHRoZSBnZW5lcm9zaXR5IG9mIHRoZSB5ZWFyLCBidXQgYWxzbyB0byB0aGUgcmlnb3JvdXMgc29ydGluZyB0aGF0IHRoZSBEb21haW5lIGRlbWFuZHMuPC9wPgo8cD5CZXJ0cmFuZCBkZSBWaWxsYWluZSBhc2NyaWJlcyB0aGUgcHVyaXR5IG9mIHRoZSB3aW5lcyB0byB0aGlzIHNvcnRpbmcuIEFsdGhvdWdoIHRoZSBoYXJ2ZXN0IHdhcyBnZW5lcmFsbHkgdmVyeSBoZWFsdGh5IGluIDIwMjIsIGEgbnVtYmVyIG9mIGJ1bmNoZXMgaGFkIGJlZ3VuIHRvIHNocml2ZWwgaW4gdGhlIGhlYXQuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPgo8ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+CjwvZGl2Pgo8cD5PbmNlIHRoZXNlIGNvbmNlbnRyYXRlZCBncmFwZXMgd291bGQgaGF2ZSBiZWVuIHdlbGNvbWVkLCBidXQgdG9kYXksIHRoZXkgYXJlIHJlbW92ZWQuIERlIFZpbGxhaW5lIGRlc2NyaWJlcyAyMDIyIGFzIOKAmGEgdmludGFnZSB3aGVyZSBhbGwgdGhlIGV4dHJlbWVzIGZpdCB0b2dldGhlcizigJkgcHJpbWFyaWx5IGFzIGEgcmVzdWx0IG9mIHRoZSBiZW5lZmljZW50IHJhaW5zIGluIEp1bmUgYW5kIG1pZC1BdWd1c3QuPC9wPgo8cD4KPC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0nYnJlYWtvdXQtYnV0dG9ucyc+PGRpdiBjbGFzcz0ncm93Jz48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS01IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+Cjxocj4KPGgyPlRhc3RpbmcgdGhlIHdpbmVzPC9oMj4KPHA+U2luY2UgbXkgaW5pdGlhbCB0YXN0aW5nIG9mIHRoZXNlIHdpbmVzIGZyb20gYmFycmVsLCBlYWNoIGhhcyBldm9sdmVkIHNsaWdodGx5IGRpZmZlcmVudGx5LjwvcD4KPGgzPkNvcnRvbjwvaDM+CjxwPlRoZSBncmFwZXMgaW4gQ29ydG9uIHdlcmUgZXh0cmVtZWx5IGhlYWx0aHksIGluIHNoYXJwIGNvbnRyYXN0IHRvIHRoZSBkaWZmaWN1bHRpZXMgaW4gMjAyMSwgYW5kIG5lYXJseSBhbGwgd2VyZSB2aW5pZmllZCBhcyB3aG9sZSBjbHVzdGVycy48L3A+CjxwPlRoZSBkb21haW5lIGZhcm1zIHZpbmVzIGluIHRocmVlIGNsaW1hdHM6IENsb3MgZHUgUm9pLCBCcmVzc2FuZGVzIGFuZCBSZW5hcmRlcy48L3A+CjxwPldoZW4gdGFzdGluZyBmcm9tIGJhcnJlbCwgaXQgd2FzIHRoZSBsdXNoIGZydWl0IHRoYXQgc3RydWNrIG1lIG1vc3QuIFNpbmNlIGJvdHRsaW5nLCB0aGUgd2luZSBoYXMgZGV2ZWxvcGVkIGEgc2xpZ2h0bHkgcnVzdGljIGVkZ2UgYW5kIGEgYml0IG1vcmUgZ3JpcC48L3A+CjxoMz5Wb3NuZS1Sb21hbsOpZSwgRHV2YXVsdC1CbG9jaGV0PC9oMz4KPHA+QW5vdGhlciBjdXbDqWUgdGhhdCBpcyBldm9sdmluZyBpcyB0aGUgVm9zbmUtUm9tYW7DqWUgUHJlbWllciBDcnUgRHV2YXVsdC1CbG9jaGV0LCB3aGljaCBoaXN0b3JpY2FsbHkgY29udGFpbmVkIHRoZSBncmFwZXMgZnJvbSB0aGUgZG9tYWluZeKAmXMgMC40aGEgb2YgcHJlbWllciBjcnUgUGV0aXRzIE1vbnRzLjwvcD4KPHA+U2luY2UgMjAxOCwgaG93ZXZlciwgdGhlIFBldGl0cyBNb250cyBoYXMgYmVlbiBib3R0bGVkIHNlcGFyYXRlbHkgZm9yIHNhbGUgdG8gcmVzdGF1cmFudHMgaW4gRnJhbmNlLiBUaGUgZG9tYWluZSBvd25zIHNldmVyYWwgb3RoZXIgcGFyY2VscyBvZiBwcmVtaWVyIGNydSBidXQgZG9lcyBub3QgdXNlIHRoZSBmcnVpdC48L3A+CjxwPlRoZSBncmFwZXMgZnJvbSBMZXMgU3VjaG90cyBhcmUgc29sZCBvZmY7IHRoZSB0aW55IHNsaWNlIG9mIEF1eCBSZWlnbm90cyBpcyByZW50ZWQgb3V0OyBhIGJpdCBvZiBBdSBEZXNzdXMgZGUgTWFsY29uc29ydHMgaXMgbm90IGluIHByb2R1Y3Rpb24gYmVjYXVzZSBpdCBoYXMgYmVlbiByZXBsYW50ZWQuPC9wPgo8cD5UaGUgb25seSBwcmVtaWVyIGNydSB2aW5lcyBpbiB0aGUgRHV2YXVsdC1CbG9jaGV0IGJsZW5kIGFyZSBmcm9tIGEgc21hbGwgYW1vdW50IG9mIExlcyBHYXVkaWNob3RzLjwvcD4KPGgzPkVjaMOpemVhdXggJmFtcDsgR3JhbmRzIEVjaMOpemVhdXg8L2gzPgo8cD5UaGVyZSBpcyBhIG1hcmtlZCBkaWZmZXJlbmNlIGJldHdlZW4gdGhlIEVjaMOpemVhdXggYW5kIHRoZSBHcmFuZHMgRWNow6l6ZWF1eCwgaW4gYm90dGxlIGFzIGluIGJhcnJlbC4gVGhlIGZvcm1lciBpcyBjdXJyZW50bHkgc2hvd2luZyBtb3JlIGZvcndhcmQsIHByaW1hcnkgZnJ1aXQgYW5kIGV4dWJlcmFuY2UsIHdoaWxlIHRoZSBsYXR0ZXIgaXMgZGFya2VyLCBkZW5zZXIgYW5kIG1vcmUgY29uY2VudHJhdGVkLjwvcD4KPHA+SW50ZXJlc3RpbmdseSwgdGhlIEdyYW5kcyBFY2jDqXplYXV4IHdhcyBwaWNrZWQgZWFybHkgKDItNCBTZXB0ZW1iZXIpLCB3aGlsZSB0aGUgRWNow6l6ZWF1eCB3YXMgcGlja2VkIGxhdGUgKDExLTEzIFNlcHRlbWJlciksIHlldCB0aGUgR3JhbmRzIEVjaMOpemVhdXggaGFzIG1vcmUgcmlwZW5lc3MuPC9wPgo8cD5CZXJ0cmFuZCBkZSBWaWxsYWluZSBleHBsYWlucyB0aGF0IHRoZSBkaWZmZXJlbmNlIGluIHRoZSB3aW5lIHdhcyBkdWUgdG8gdGhlIHRlcnJvaXIgaXRzZWxmIChhbmQgdG8gdGhlIGZhY3QgdGhhdCBwYXJ0cyBvZiB0aGUgRWNow6l6ZWF1eCB2aW5leWFyZCBoYXZlIGJlZW4gcmVwbGFudGVkLCBhbmQgdGhlIHlvdW5nZXIgdmluZXMgaGF2ZSBub3cgcmUtZW50ZXJlZCB0aGUgYmxlbmQpLCBtb3JlIHRoYW4gaXQgaXMgZHVlIHRvIHRoZSBoYXJ2ZXN0IGRhdGUuPC9wPgo8aDM+UmljaGVib3VyZzwvaDM+CjxwPkl0IGlzIG5vdyB0aGUgdHVybiBvZiBSaWNoZWJvdXJnIHRvIGJlIHJlcGxhbnRlZDogMC45aGEgaGF2ZSBiZWVuIHB1bGxlZCB1cCBhbmQgYXJlIG5vdyBseWluZyBmYWxsb3cuPC9wPgo8cD5UaGUgcG9ydGlvbiByZW1vdmVkIGluY2x1ZGVzIGFsbCBvZiB0aGUgZG9tYWluZeKAmXMgdmluZXMgaW4gdGhlIGxpZXUtZGl0IExlcyBWw6lycm9pbGxlcy4gRGUgVmlsbGFpbmUgZmVlbHMgdGhlaXIgYWJzZW5jZSBoYXMgaW1wcm92ZWQgdGhlIHdpbmUuPC9wPgo8aDM+Um9tYW7DqWUtU3QtVml2YW50PC9oMz4KPHA+VHdvIHNtYWxsIHBhcnRzIG9mIFJvbWFuw6llLVN0LVZpdmFudCBoYXZlIGFsc28gYmVlbiB1cHJvb3RlZCBkdWUgdG8gcHJvYmxlbXMgd2l0aCB0aGUgcm9vdHN0b2NrLjwvcD4KPHA+VGhlIGRpZmZlcmVuY2UgdGhpcyBjdWxsaW5nIG1ha2VzIHdhcyBhbHJlYWR5IGV2aWRlbnQgaW4gdGhlIGJhcnJlbCB0YXN0aW5nLCBidXQgaXMgZXZlbiBtb3JlIHByb25vdW5jZWQgaW4gYm90dGxlLjwvcD4KPGgzPlJvbWFuw6llLUNvbnRpICZhbXA7IExhIFTDomNoZTwvaDM+CjxwPlRoZSBwaW5uYWNsZSBvZiB0aGUgcmFuZ2UgaXMgUm9tYW7DqWUtQ29udGkgYW5kIExhIFTDomNoZS4gQm90aCBtYWRlIG1lIHN3b29uLCBmcm9tIGJhcnJlbCBhbmQgaW4gYm90dGxlLjwvcD4KPHA+SSBnYXZlIHRoZSBlZGdlIHRvIHRoZSBSb21hbsOpZS1Db250aSB3aGVuIHRhc3RlZCBmcm9tIGJhcnJlbCwgYW5kIEkgc3RpbGwgZmVlbCB0aGlzIGlzIHRoZSBtb3JlIGNvbXBsZXRlIHdpbmUgYW5kIHBlcmhhcHMgbG9uZ2VyLWxpdmVkLjwvcD4KPHA+T24gdGhlIGRheSBvZiB0aGUgdGFzdGluZywgaG93ZXZlciwgaXQgd2FzIG5vdCBhcyBleHByZXNzaXZlIGFuZCBzZWVtZWQgdG8gaGF2ZSBnb25lIGludG8gYSBkdW1iIHBoYXNlLjwvcD4KPHA+U3VjaCBkaXN0aW5jdGlvbnMgYXJlIGxpa2Ugc3BsaXR0aW5nIGhhaXJzLCBob3dldmVyIOKAkyBib3RoIHdpbmVzIGFyZSBkaXp6eWluZ2x5IGdvb2QsIGFuZCBib3RoIGhhdmUgdGhlIHBvdGVudGlhbCB0byBjb250aW51ZSB0byBpbXByb3ZlIGZvciBkZWNhZGVzIHRvIGNvbWUuPC9wPgo8aDM+Q29ydG9uLUNoYXJsZW1hZ25lIGFuZCBNb250cmFjaGV0PC9oMz4KPHA+VGhlIHR3byB3aGl0ZSB3aW5lcyBwcm92aWRlZCBhIGNvbXBlbGxpbmcgY29kYSB0byB0aGUgc3ltcGhvbnkgb2YgdGhlIHJlZHMuIEluIG1vc3QgdmludGFnZXMgKGluY2x1ZGluZyAyMDIyKSwgdGhleSBhcmUgbm90IHRhc3RlZCBmcm9tIGJhcnJlbCwgc28gdGhpcyBmaXJzdCBsb29rIHdhcyB2ZXJ5IGluc3RydWN0aXZlLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHA+VGhlIENvcnRvbi1DaGFybGVtYWduZSBjYW1lIGZpcnN0IGFuZCBzZWVtZWQgdG8gYmUgZXZlcnl0aGluZyBvbmUgY291bGQgd2FudCBmcm9tIHdoaXRlIEJ1cmd1bmR5IOKAkyB1bnRpbCB0YXN0aW5nIE1vbnRyYWNoZXQuPC9wPgo8cD5UaGUgbGF0dGVyIHdhcyBzbyBjb25jZW50cmF0ZWQsIHNvIGRlbnNlIGFuZCBzbyBwb3dlcmZ1bCB0aGF0IGl0IHdhcyBkaWZmaWN1bHQgdG8gdGFzdGUuIEl0IHdhcywgaG93ZXZlciwgcGlja2VkIGZhaXJseSBlYXJseSBpbiB0aGUgcHJvY2VlZGluZ3MgKDIgU2VwdGVtYmVyKS48L3A+CjxwPkRlc3BpdGUgdGhlIGhlYXQgb2YgdGhlIHllYXIsIE1vbnRyYWNoZXQgcHJvdmlkZWQgYSBzdWJsaW1lIHdpbmUgdGhhdCB3aWxsIGxvbmcgbGl2ZSBpbiBteSBtZW1vcnkuPC9wPgo8cD4K"}
DRC 2022 in bottle: Tasted and rated alongside two older vintages
Wines listed by colour and then by score.
{}
{"wineId":"93233","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"93232","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"78772","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"78132","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"17658","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"78776","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"93231","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"78794","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"78793","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"93230","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"78854","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"79226","displayCase":"standard","paywall":true}
{}
Related articles