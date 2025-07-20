{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MTJkNTk2MDdlMjAyNTBjZmUxMzdmNWFjNTY4ZDU3ZWEzOTgwZDYzZmY4ZjQ4ZmUyNzJhMDdhYmY0NTNjMjMwMA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Expert’s Choice: Frappato

With its delicate frame and beautifully perfumed red berry fruit, Frappato, southeast Sicily’s signature grape, is the quintessential light, refreshing red, perfect for summer evenings.
James Button James Button

When it comes to modern wine-drinking sensibilities, it’s clear that more and more people are turning to lighter styles of red wine with less noticeable oak (or none at all), and lower alcohol levels.

Frappato is one of a number of grape varieties answering to this growing trend, offering a perfect match of varietal character and terroir expression with its charmingly perfumed, light-bodied reds.

Scroll down for notes and scores of 18 delicious Frappato wines

The dexterity of Frappato: 18 wines in different styles

Related articles

The rise and return of Italy’s indigenous varieties

Arianna Occhipinti: Leading Frappato’s revival on Sicily

A guide to Sicily’s native grape varieties

Latest Wine News