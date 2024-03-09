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Arianna Occhipinti: Leading Frappato’s revival on Sicily

Frappato is the core variety of Sicily's only DOCG. But in more recent times growers were more likely to grub it up than harvest it. Arianna Occhipinti is one of the new wave leading a revival of this indigenous grape.
Raffaele Mosca Raffaele Mosca

It all started from a single plot in ‘Contrada Fossa di Lupo’. Arianna Occhipinti acquired the first hectare of bush vines when she moved back to her hometown in Sicily, Vittoria, after having obtained an enology degree from the University of Milan.

Encouraged by her uncle, Giusto Occhipinti, who had co-founded the renowned COS estate, she established a garage winery, relying on rudimentary equipment and embracing a minimalist philosophy from day one.

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Arianna Occhipinti: Latest vintages

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