{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YmNhN2MzNDM2YzM0ODRmODA4YTBlNjNkZGVmNTQ1Y2IzZGQ2YTg5NDU5MThjNGFlMTE2MTg1NWUyNjc0NGQzMA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

A guide to Sicily’s native grape varieties

Raffaele Mosca looks at some of Sicily's most important indigenous grape varieties, and picks out 12 wines which exemplify their native expressions.
Raffaele Mosca Raffaele Mosca

It seems hard to believe that Sicily was seen as the Italian answer to the New World in the early years of its wine renaissance: creamy Chardonnay and opulent international-style reds dominated the premium segment, while indigenous grapes were often relegated to bulk wine production.

Scroll down to see tasting notes and scores for 12 top wines from native Sicilian grapes

The situation has radically changed in recent years, and although international grapes may still be widespread on the island, the newfound interest in native varieties has fostered the rediscovery of regional identity.

12 wines from native Sicilian grapes to try:

Related articles

Sicily report 2023: Latest releases tasted from this extraordinary island

A guide to Etna’s diverse wine styles

Marsala: Diverging paths plus eight bottles worth seeking out

Latest Wine News