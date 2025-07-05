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Limestone soul: Mapping the St-Emilion plateau

The secret’s in the soil – or under it, in the case of St-Emilion, where the region’s limestone bedrock plateau really does lie at the heart of the identity of many of its best wines. Discover the magic of the plateau, and the differences it makes.
Panos Kakaviatos Panos Kakaviatos

In recent years with warmer vintages, it has become easier to appreciate the freshening power of St-Emilion’s famous limestone plateau.

The beating heart of Bordeaux’s Right Bank, this geological marvel is defined by its calcium-rich, asteriated limestone (calcaire à astéries, or ‘starfish limestone’), forming the backbone of wines known for freshness, salinity and ageworthy elegance: a rocky hotspot that’s essentially grape royalty!

Scroll down for notes and scores of 14 gems from the plateau of St-Emilion

Rock of ages: 14 wines from St-Emilion’s plateau

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