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Lirac & Tavel 2020: report and top-scoring wines
Matt Walls
On the 25th March there was a frost in the Southern Rhône. ‘It’s normal to have frosts then – it’s practically still winter,’ says Rodolphe des Pins of Château de Montfaucon.
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