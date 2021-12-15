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Lirac & Tavel 2020: report and top-scoring wines

Despite loss of fruit due to frost and hail, Lirac and Tavel 2020 wines are fresh and focused, so if you're not already familiar, now is the time to get to know these wines.
Matt Walls Matt Walls

On the 25th March there was a frost in the Southern Rhône. ‘It’s normal to have frosts then – it’s practically still winter,’ says Rodolphe des Pins of Château de Montfaucon.

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