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Napa Cabernet 2022: Top wines from Howell Mountain
The 2022 vintage from Howell Mountain delivered wines that reflect the AVA’s signature power, structure and high-altitude freshness, yet with a notable degree of elegance and accessibility, despite the challenges of the vintage.
These included the significant heat dome that settled over Napa for a week from Labor Day on – many wines benefited from the higher elevation above the fog line.
There, longer days of sunlight and warmer nights helped vines ripen at an even-keeled pace, and temperatures never reached the soaring levels as that of the valley floor below.
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Howell Mountain 2022: The top-scoring Cabernets
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