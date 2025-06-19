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Napa Cabernet 2022: Top wines from Oak Knoll

From the cool, furthest southern reaches of the Napa Valley, the wines of Oak Knoll always benefit from the long, balanced growing season. Jonathan Cristaldi looks at the region's 2022 wines and offers his top picks.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

The 2022 vintage in Oak Knoll District demonstrates why this AVA is one of Napa’s most versatile and exciting sources for Cabernet Sauvignon.

The region’s cooler climate and alluvial soils helped preserve balance and energy, ensuring freshness despite the heat.

To read all coverage of the Napa Cabernet 2022 vintage use the code NAPA22 for a 20% discount off an annual Premium subscription

Oak Knoll 2022: The top-scoring Cabernets

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