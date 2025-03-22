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One to watch: Burgundy’s Solène Panigai

Having recently taken over the reins at Olivier Leflaive in Burgundy, the young winemaker Solène Panigai certainly has a lot on her capable hands.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Charming yet serious, the new technical director at Olivier Leflaive in Puligny-Montrachet is a breath of fresh air. She’s forthright and decisive yet profoundly modest, and to judge from the wines she’s producing, the house is in skilful hands.

Solène Panigai grew up in the wine industry – her parents worked as agronomists in Champagne.

She studied in Paris and in Montpellier at the Ecole Nationale Supérieure Agronomique (now L’Institut Agro Montpellier), from 2018 to 2020, earning degrees in agricultural engineering and oenology.

After apprenticeships in Burgundy, Bordeaux and Oregon, she worked for the Burgundy wine board (BIVB) as a research oenologist studying premature oxidation.

There she met Franck Grux, longtime technical director at Olivier Leflaive – among Burgundy’s best-known names.

Grux had been running Leflaive’s winery since leaving Domaine Roulot in 1989, and with his retirement looming, he recruited Panigai as his replacement.


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