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One to watch: Argentina’s Juan Pablo Murgia

Overseeing production at the world’s southernmost vineyards is just the latest chapter in the story of Juan Pablo Murgia, one of Argentina’s most talented winemakers.
Ines Salpico Ines Salpico

Few winemakers have the opportunity to be pioneers in new regions and fewer still in regions of extreme terroirs, where textbook viticulture doesn’t apply. Perhaps none see such groundbreaking efforts yield world-class wines in less than a decade.

However, all of this is true of Juan Pablo Murgia, who, as head winemaker of the Avinea group, led the inception of its limit-defying Otronia project in Argentine Patagonia (see below).

But Murgia’s trajectory has been defined foremost by consistency and commitment rather than the exceptional opportunities he’s had – and that he has embraced with a calm, assertive focus.

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