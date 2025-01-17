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Susana Balbo Signature White Blend: Talking about a revolution

While celebration the 25th anniversary of her eponymous project and her addition to Decanter's Hall of Fame, Susana Balbo took stock of the evolution of the pioneering Signature White Blend. Ines Salpico tasted all vintages released so far.
Ines Salpico Ines Salpico

That Susana Balbo has been a pioneering force in Argentine (and South American) wine goes without saying.

Her talent as a winemaker, entrepreneurial spirit, resilience in the face of many challenges and the way in which she has reframed the possibilities for women in the wine industry make her one of the sector’s most respected names.

Which explains her worthy inclusion in Decanter’s Hall of Fame in 2024.

Scroll down for tasting notes and scores of Susana Balbo’s eight vintages of Signature White Blend

Susana Balbo Signature White Blend – all released vintages scored and tasted:

Wines in order of release, with latest release shown first. 

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