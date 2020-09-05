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South American whites: a new era

Increasing experimentation and the exploration of new terroir means South America is now the source of an exciting and diverse array of white wines, across all price points. Dirceu Vianna Junior MW highlights the regions and producers to watch
Dirceu Vianna Junior MW Dirceu Vianna Junior MW

South American white wines have undergone a more radical transformation this century than in any other period in the continent’s history. Changes have been driven by numerous factors. The search for cooler spots to mitigate the effects of climate change, combined with increasing self-confidence, has led producers to explore progressively more marginal conditions, while the need to offer consumers diversity is encouraging producers to consider alternative varieties. Additionally, there has been a desire to preserve local heritage, prompting producers to explore old vineyards.

Top South American white wines to try

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