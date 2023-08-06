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Susana Balbo Torrontes: taking Argentina to new heights
Andy Howard MW
August 6, 2023
Susana Balbo is a winemaking force of nature. This was confirmed by a recent tasting in London of her premium barrel-fermented Torrontes wines.
Torrontes is one of those grapes which, along with South Africa’s Pinotage, many wine consumers shy away from. Yet Balbo is passionate in her belief that great Torrontes can be made to compete with fine
from Chardonnay , as well as Burgundy and Germany’s finest dry Gruner Veltliner . Riesling
Up until now, I would admit to being in the group of wine-drinkers who found Torrontes initially ‘interesting’ and different on the nose; but I would rarely, if ever, go back for a second glass. As a result of Balbo’s groundbreaking work, I am now having to review that stance.
Scroll down to see tasting notes and scores for seven top Susana Balbo Torrontes wines worth seeking out
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Susana Balbo Torrontes: seven wines to try
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