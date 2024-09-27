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Susana Balbo: Decanter Hall of Fame 2024

A trailblazer in so many arenas, the 2024 Decanter Hall of Fame recipient has left an indelible impression on Argentina’s wine industry and continues to provide inspiration for women winemakers the world over.
Amanda Barnes Amanda Barnes

Susana Balbo is not a woman you easily forget. Visionary, pioneering, courageous, perseverant and strong are just a clutch of the adjectives regularly used to describe her. But if you meet Susana, it’s her silent command of a room and her steady, focused gaze that will stop you in your tracks.

Although elegant in appearance and petite in stature, Susana has a formidable presence. The tremendous respect she commands today, now in her late 60s, is both hard earned and hard fought.

This year’s recipient of our Decanter Hall of Fame Award, the latest in a roll-call of great names in the wine world, Susana Balbo didn’t just break the glass ceiling for women in South America, she completely shattered it, becoming a role model for generations to follow.

And regardless of her gender, she has masterfully achieved exceptional milestones – facing often unfathomable challenges along the way.

Scroll down to read more about Susana’s extraordinary career

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