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Synaesthesia: The sommelier’s secret weapon

Tasting notes needn't simply be what you smell, taste and see in the glass, but also what you visualise in your head; Marianna Hunt delves into the world of synaesthesia and wine.
Marianna Hunt Marianna Hunt

When sommelier Jaime Smith drinks a Châteauneuf-duPape, he sees blocky, heavy red and blue pentagons approaching him – clumsily bumping together. Alcohol drips from above, pushing the muscular shapes out of the metaphorical ‘box’ in his mind.

Smith, the first director of wine at the famous MGM Grand Hotel in Las Vegas and twice named best sommelier in America by Food & Wine magazine, has synaesthesia, a neurological condition that means that, when one of your senses is stimulated, you also experience another.

There are many different types of synaesthesia – from seeing colours when you hear music to associating numbers with different colours and even tasting flavours when reading certain words. Scientists estimate that it affects between 2% and 4% of the population.

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