{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZWIzMTQyNDNmNzUzY2ZhYzM5ZTIyODIyMDBhODU4YzFjMDAwOGE5YTMxYjk3ZmEzYmIwNDdlMmE4NDA0ZDIyOQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Ontario Pinot Noir: Through the looking glass

Pinot Noir is increasingly showing what it can do in this cool climate region along the shores of Lake Ontario. Magdalena Kaiser reveals the province's best bottles.
Magdalena Kaiser Magdalena Kaiser

Today’s Ontario Pinot Noir is a messenger. Once tentative and searching, it now speaks with clarity of place, vintage, and intent. After reviewing over 50 wines, Magdalena Kaiser reveals how, after fifty years, Ontario is at the dawn of a golden age for this captivating varietal.

With every glass, Ontario Pinot speaks of place – shifting escarpments and glacial legacies, breezy benches, and sun-warmed slopes. Each sub-appellation and single vineyard has a distinct voice, revealing subtle variations in soil, elevation, and exposure.

Yet beneath this nuance lies a shared pulse—a vibrant core rooted in limestone and the whispered secrets of ancient lakebeds formed thousands of years ago.

Through Pinot Noir, the landscape becomes legible – virtually drinkable. As the grape evolves here, so too does the region’s understanding of what it means to craft wine with a true sense of place. This steady refinement has been over 40 years in the making.

Scroll down for a selection of Ontario’s best Pinot Noir

Tasting notes for 25 top Ontario Pinots:

Related articles

Vancouver Island: A wine lover’s guide

Ontario: The evolution of Riesling on the shores of the Great Lakes

The transformation of Canada’s Gamay scene plus 15 top bottles

Latest Wine News