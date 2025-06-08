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PREMIUM

South Africa Cape red Pinotage blends: Panel tasting results

All featuring Pinotage, South Africa’s diverse range of Cape blends demonstrate assured winemaking that makes them a safe choice for fans of bold and generously fruited reds.
Jason Millar Jason Millar

Jason Millar, Andy Howard MW and Roger Jones tasted 43 wines, with 2 Outstanding and 13 Highly recommended

South Africa Cape red Pinotage blends: Panel tasting scores

43 wines tasted

Exceptional 0

Outstanding 2

Highly recommended 13

Recommended 23

Commended 5

Entry criteria: producers and UK agents were invited to submit the latest vintage release of their premium Cape red blends containing Pinotage

Scroll down to see the top-scoring wines from the South Africa Cape red Pinotage blends panel tasting

South Africa Cape red blends panel tasting results

Wines were tasted blind

The judges

Jason Millar is a freelance wine writer, consultant, judge and communicator, with a focus on Italy and South Africa. He has a background in buying, importing and sales, and in 2016 was the top WSET Diploma graduate worldwide

Andy Howard MW is a Decanter contributing editor and DWWA Regional Chair. Formerly a long-serving retail wine buyer, he now runs
his own consultancy, Vinetrades, focusing on wine education, judging, investment and sourcing

Roger Jones is the retired former owner of The Harrow at Little Bedwyn restaurant in Wiltshire. He is now a wine writer, judge and consultant with a particular interest in the hospitality trade, as well as helping charities. He is a DWWA judge, with a focus on New World regions

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