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PREMIUM

South African Chardonnay: Panel tasting results

This exceptional tasting highlighted the stellar quality of the Chardonnay currently being produced in South Africa’s cool-climate regions.
Jason Millar Jason Millar

Jason Millar, Andy Howard MW and Roger Jones tasted 128 wines, with 1 Exceptional, 10 Outstanding and 60 Highly recommended

South African Chardonnay: Panel tasting scores

128 wines tasted

Exceptional 1

Outstanding 10

Highly recommended 60

Recommended 47

Commended 10

Entry criteria: producers and UK agents were invited to submit their latest-release South African Chardonnay wines, containing a minimum of 85% Chardonnay, at any price level

Scroll down to see the top-scoring wines from the South African Chardonnay panel tasting

South African Chardonnay panel tasting results

Wines were tasted blind

The judges

Jason Millar is a freelance wine writer, consultant, judge and communicator with a focus on Italy and South Africa. He has a background in buying, importing and sales, and in 2016 was the top WSET Diploma graduate worldwide

Andy Howard MW is a Decanter contributing editor and DWWA Regional Chair. Formerly a long-serving retail wine buyer, he now runs his own consultancy, Vinetrades, focusing on wine education, judging, investment and sourcing

Roger Jones is the retired former owner of The Harrow at Little Bedwyn restaurant in Wiltshire. He is now a consultant and wine writer with a particular interest in the hospitality trade. He’s also a DWWA judge, with a focus on New World regions

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