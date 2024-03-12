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St-Emilion 2021 in bottle: Overview plus top-scoring wines

See tasting notes and scores for the top-performing St-Emilion wines from the difficult 2021 vintage in Bordeaux now that they have been bottled.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Having re-tasted more than 100 wines from St-Emilion there are undoubtedly some great wines on offer in 2021.

Scroll down to see tasting notes and scores for the top St-Emilion 2021 in-bottle wines

BORDEAUX 2021 IN BOTTLE SCORE TABLE: Top-scoring 133 wines with 93 points or above

Individual appellation analysis and top-scoring wines

St-Estèphe 2021 | Pauillac 2021Margaux 2021 | St-Julien 2021| Pomerol 2021 | Pessac & Graves 2021

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