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The Central Otago Burgundy Exchange: Co-fermenting cultures, transforming viticulture

Since 2006, winemakers from France and New Zealand have been trading places in an exchange programme that brings together two very different wine cultures. Kathleen Willcox finds out more and asks what are the results?
Kathleen Willcox Kathleen Willcox

If strangers with wildly different histories and paradigms set out to complete a task together, what would happen?

This abstract thought experiment has been formally conducted in France and New Zealand since 2006.

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